Предприниматели Подмосковья смогут пройти спецкурс «Обучу онлайн»

Подмосковный Центр «Мой бизнес» организует серию бесплатных очных мастер-классов в рамках специализированного курса «Обучу онлайн» для предпринимателей региона. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участникам расскажут о создании образовательных продуктов и работе с воронкой продаж, выстраивании системы поэтапного обучения, лицензировании образовательной деятельности. В качестве спикеров на мероприятии выступят предприниматель в образовательной сфере, методолог образовательных проектов Светлана Филаретова и директор по маркетингу, руководитель стартапа Fixin Павел Семенов. Зарегистрироваться для участия можно здесь. Отметим, что спецкурс реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 18+