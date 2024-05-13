Предприниматели Подмосковья смогут узнать о возможностях экспорта

Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья смогут принять участие в бесплатном вебинаре «Современные возможности для экспорта», организатором которого выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикера на мероприятии выступит руководитель департамента авиационных перевозок компании «Мэйджор Карго Сервис» Дмитрий Шмелев. Участникам расскажут о складских услугах и таможенном администрировании, о сочетании авиадоставки с другими видами перевозок и дополнительными услугами (таможенное оформление, страхование, сертификация и упаковка). Пройти регистрацию для участие можно здесь. Отметим, что фонд оказывает услуги в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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