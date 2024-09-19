Предприниматели Подмосковья смогут узнать о возможностях выхода на белорусский рынок

Подмосковные предприниматели смогут принять участие в бесплатном вебинаре «Час с торговым представителем РФ в Республике Беларусь», которое пройдет в конце сентября, его организатором выступает областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участникам расскажут о возможностях выхода на белорусский рынок, особенностях предпринимательской деятельности и поддержке со стороны торгового представительства. В качестве спикера на мероприятии выступят торговый представитель России в Белоруссии Юрий Золотарев, представители Российского экспортного центра, ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» и не только. Зарегистрироваться для участия можно здесь. Напомним, что фонд оказывает поддержку в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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