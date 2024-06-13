Предприниматели Подмосковья смогут узнать об инструментах продвижения

В следующую среду для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный очный тренинг «Инструменты продвижения и позиционирование, которое продает», организатором которого выступает центр «Мой бизнес» Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участникам расскажут о том, как создать уникальное предложение и продвигать его в интернете, о ключевых шагах для построения личного бренда, привлечении подписчиков и не только. В качестве спикера на мероприятии выступит эксперт по личному бренду, интернет-маркетолог, совладелец агентства увеличения конверсии LEADHUNTER GROUP Ильяна Левина. Пройти регистрацию для участия можно здесь. Напомним, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.