Предпринимателям из Московской области расскажут о том, как получить деньги на свой проект

В следующую среду для предпринимателей из Подмосковья проведут бесплатный тренинг по освоению инструментов управления и сдаче отчетности для проектов со софинансированием на средства грантов. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

В ведомстве уточнили, что в качестве спикера выступит бизнес-тренер Денис Матис. Он расскажет о том, как отслеживать информацию о конкурсах, писать выигрышные заявки, научит выявлять основные ошибки при формулировании социальной проблемы и не только. Зарегистрироваться для участия можно здесь. Отметим, что мероприятие организовал центр «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.

*Возрастное ограничение 16+