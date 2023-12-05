Предпринимателям из Московской области расскажут об инвестициях в недвижимость

Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в секции «Инвестиции в недвижимость», которая пройдет в этот четверг в Павловском Посаде в рамках форума «Путеводитель по бизнесу Московской области». Об этом сообщили в областном Мининвесте.

В ведомстве уточнили, что участники встречи смогут обсудить возможности государственных фондов микрофинансирования, кредиты на инвестиционные цели, а также программы господдержки и не только. Кроме того, им расскажут о текущих трендах на рынке коммерческой и жилой недвижимости. Узнать подробности и зарегистрироваться можно здесь.

Отметим, что мероприятие организовал Союз «Торгово-промышленная палата Московской области» при поддержке областного Правительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.

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