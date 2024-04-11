Предпринимателям Московской области расскажут о правилах подбора эффективных сотрудников

В следующий четверг для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный вебинар «Как выйти из операционки через точный найм», который организовал центр «Мой бизнес» Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикера на мероприятии выступит руководитель рекрутингового агентства HR-FACTOR Дина Бочкова. Она расскажет о том, как правильно подбирать сотрудников, чтобы они помогли бизнесу выйти на новый уровень, как избавиться от операционных задач и повысить прибыль и не только. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. Напомним, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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