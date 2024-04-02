Предпринимателям Московской области расскажут о реестре «100% Подмосковье»

В этот четверг предпринимателям Подмосковья расскажут о программе поддержки региональных брендов «100% Подмосковье», мероприятие пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участники узнают о преимуществах программы и возможностях вступления в реестр, требованиях к участникам и порядке оказания услуги. В качестве спикера выступит главный специалист центра «Мой бизнес» Московской области Карина Иванова. Подключиться к трансляции можно по ссылке, участие бесплатное. Отметим, что областной центр «Мой бизнес» создали в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.