Предпринимателям Подмосковья доступна почти тысяча объектов недвижимости

Подмосковному бизнесу доступно более 900 объектов недвижимости для организации предпринимательской деятельности, подобрать объект можно на на инвесткарте региона. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, например, подобрать объект можно по программе «Недвижимость за 1 рубль», сейчас в аренду по льготной ставке предпринимателям предлагается более 180 объектов. Помимо этого, более 80 объектов доступны под размещение промышленного производства в индустриальных парках и на промышленных площадках региона. Напомним, что инвесткарту региона создали в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.