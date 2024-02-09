Предпринимателям Подмосковья расскажут, как открыть ИП без ошибок и рисков
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В следующую среду для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар на тему: «ИП — все, что нужно знать, чтобы стартовать правильно и без рисков», его организовал центр «Мой бизнес» Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Спикером выступит предприниматель, аттестованный главный бухгалтер — практик Алена Стадник. Участники разберутся в особенностях и нюансах статуса индивидуального предпринимателя, узнают, как принять на работу сотрудника, какую систему налогообложения выбрать и спланируют обязательные расходы по ИП», — говорится в сообщении.
Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, сделать это можно по ссылке. Зарегистрированные участники получат ссылку на подключение к вебинару на электронную почту. Отметим, что поддержку бизнеса в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.