Предпринимателям Подмосковья расскажут, как открыть ИП без ошибок и рисков

В следующую среду для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар на тему: «ИП — все, что нужно знать, чтобы стартовать правильно и без рисков», его организовал центр «Мой бизнес» Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.