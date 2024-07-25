Предпринимателям Подмосковья расскажут о поддержке для развития экспорта

Малый и средний бизнес Подмосковья сможет принять участие в бесплатном вебинаре «Механизмы финансовой поддержки Группы РЭЦ для развития экспорта», который областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД МО) организует в следующий вторник. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикеров на мероприятии выступят руководители проектов и менеджеры Группы РЭЦ, а также руководитель представительства РЭЦ в регионе Григорий Ладышев. Участникам расскажут об особенностях привлечения кредитования и работы с банковскими гарантиями, о том, кто может рассчитывать на льготное финансирование, и не только. Зарегистрироваться для участия можно здесь. Напомним, что фонд оказывает услуги в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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