Предпринимателям Подмосковья расскажут о внедрении электронного документооборота

В следующую среду для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный вебинар «КЭДО в 2024 году: от методологии к практике», его организовал разработчик программного обеспечения для бизнеса «СКБ Контур» при содействии центра «Мой бизнес» Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикеров на мероприятии выступят менеджер проектов внедрения «Контур. КЭДО» Любовь Русинова и руководитель группы продаж ключевым клиентам «Контур. КЭДО» Владимир Черепанов. Они расскажут о главных аспектах внедрения КЭДО, предоставят участникам чек-лист и дорожную карту и не только. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. Напомним, что центр «Мой бизнес» создали в регионе в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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