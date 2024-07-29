Предпринимателям Подмосковья расскажут о выходе на рынок Белоруссии

Малый и средний бизнес Подмосковья сможет принять участие в бесплатном очном семинаре «Выход на рынок Республики Беларусь», который пройдет в эту пятницу в Красногорске, его организовал областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участники смогут узнать больше об экспорте в Белоруссию, о требованиях к сертификации, торговых барьерах, логистике, поиске партнеров и не только. Зарегистрироваться для участия можно здесь. Напомним, что фонд оказывает услуги в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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