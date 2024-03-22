Предпринимателям Подмосковья расскажут об актуальных мерах поддержки

В следующий четверг для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный вебинар «Об услугах центра «Мой бизнес» в 2024», организатором которого выступает центр «Мой бизнес» Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикера на мероприятии выступит руководитель регионального центра инжиниринга Мария Садыкова. Она расскажет о том, как зарегистрировать товарный знак, воспользоваться помощью в модернизации и технического перевооружения и не только. Желающие могут подключиться к вебинару можно по ссылке. Отметим, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.