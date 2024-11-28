Предпринимателям Серпухова напомнили о правилах содержания магазинов и ТЦ в зимний период

В Серпухове прошло совещание с предпринимателями под председательством заместителя главы Городского округа Серпухов, председателя Комитета по управлению имуществом Алексея Воробьева.

Владельцам магазинов и торговых центров напомнили, что уборка прилегающей к объекту торговли, общепита и сферы услуг территории – это их зона ответственности. Поэтому они должны своевременно очищать тротуары от наледи в радиусе пяти метров, а крыши и козырьки входных групп от снега и сосулек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также предприниматели и чиновники обсудили новогоднее оформление объектов торговли.

Предпринимателям предоставили возможность задать заместителю главы интересующие вопросы и поделиться своими предложениями.

Ранее сообщалось о том, что завод в Серпухове к концу года выпустит более 3,5 тысячи лифтов.