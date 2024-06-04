Председатель ААРПЧ Архипова рассказала, что грозит Блиновскому за побег из воинской части

Несколько дней назад супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей неожиданно исчез из воинской части в районе СВО, где служил последние несколько месяцев. Там он задействован в сборе дронов.

По поводу отсутствия Блиновского строились самые невероятные предположения, однако действительность превзошла все ожидания. Как стало известно позже, супруг блогера самовольно покинул часть, чтобы решить проблемы с элитной московской недвижимостью, так его жена подала заявление о банкротстве. Позже Алексей вернулся обратно.

Устроительнице «Марафона желаний» по-прежнему нужно выплатить более 1,4 миллиарда рублей долга перед налоговыми органами, и теперь к этой проблеме может еще присоединиться и наказание ее мужа за самовольное оставление части.

«Какая бы причина у него не была, в любом случае командование должно отреагировать и принять решение, какое наказание понесет виновный военнослужащий», — объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Мария Архипова, председатель Ассоциации адвокатов России за права человека (ААРПЧ).

При самом плохом раскладе самовольное оставление места службы продолжительностью от 2 до 10 суток наказывается лишением свободы на срок до 5 лет (ч. 2.1 ст. 337 УК), пребывание военнослужащего за пределами части (места службы) продолжительностью от 10 суток до месяца наказывается лишением свободы на срок до 7 лет (ч. 3 ст. 337 УК), напомнила Архипова.

«Если же военнослужащий находится за пределами части месяц, то срок наказания варьируется от 5 до 10 лет лишения свободы. Собственно, командование должно начать розыск лица с первого же построения, куда военнослужащий не явился, с попыток связи с этим человеком и выходом по его адресу регистрации. Делается это в первые сутки», — отметила эксперт.

Тем не менее, продолжила председатель ААРПЧ, в данном случае могут учесть все обстоятельства произошедшего ЧП, в том числе нахождение супруги в следственном изоляторе и четверых несовершеннолетних детей, которые находятся на попечении Блиновского. Тем более, что как только Блиновская подала заявление о банкротстве, ее супруг тут же вернулся по месту службы, заключила Архипова.

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