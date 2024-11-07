Председатель Госдумы Володин анонсировал законопроект о выплате за творчество иноагентов на спецсчета

В России готовится законопроект, по которому все отчисления за деятельность иноагентов должны производиться на специально открытые рублевые счета. Такое заявление сделал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Согласно новому закону, все иноагенты будут обязаны открыть специальный рублевый счет, на который будут перечисляться деньги за их творчество.

«Те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счет нашей страны», — подчеркнул спикер.

Володин добавил, что иноагентам будет запрещено получать деньги иным способом, чем через спецсчета.

Ранее Володин сообщил, что в ноябре в силу вступают новые законы, регулирующие миграцию. Помимо этого, будет ужесточен контроль за теми блогерами, которые имеют 10 тыс. подписчиков и более. Их внесут в базу Роскомнадзора.