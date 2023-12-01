Председатель Мособлдумы: члены «Единой России» в Подмосковье хотят сделать жизнь в регионе комфортнее

Партия «Единая Россия» за время работы в Московской области выстроила эффективную систему взаимодействия с жителями. Об этом в День основания партии рассказал секретарь Московского областного регионального отделения, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что сейчас в регионе насчитывается 67 тысяч членов партии и 36 тысяч — сторонников.

«Более тысячи человек отстаивают интересы жителей региона в представительных органах власти. Это большая команда единомышленников, преследующая одну общую цель — сделать жизнь в регионе комфортнее», — сказал Брынцалов.

По его словам, партия выполняет все обязательства, которые взяла на себя, поэтапно, несмотря на вызовы, с которыми сталкивается Россия. Главным приоритетом в ее работе является выполнение Народной программы, уточнил он. Так, к декабрю этого года в Подмосковье удалось исполнить более 85% наказов граждан, в том числе, благодаря слаженной работе с областным Правительством и губернатором Андреем Воробьевым.

Помимо этого, члены партии оказывают всестороннюю помощь фронту, добровольцам и их родственникам, волонтерам, некоммерческим организациям и предприятиям, которые «занимаются патриотической работой». Также в регионе выстроена работа с обращениями местных жителей.

В своем выступлении Брынцалов поздравил всех с Днем рождения партии.

«Наши партийные проекты и инициативы находят поддержку у жителей. Желаю всем нам сил, удачи и новых свершений!», — заключил он.

Ранее Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.