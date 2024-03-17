Председатель Мособлизбиркома проголосовал на избирательном участке в Красногорске

Илья Березкин отдал свой голос лично на избирательном участке в городском округе Красногорск.

Напомним, сегодня в России заключительный день выборов президента. В Подмосковье открылось свыше 3,8 тысячи избирательных участков.

Жители Московской области могут проголосовать любым удобным способом, в том числе при помощи ДЭГ.

Как сообщила ранее член группы наблюдения за дистанционным электронным голосованием Мария Большакова, свыше 90 процентов жителей Подмосковья, которые зарегистрировались на ДЭГ, уже сделали свой выбор.