Председатель Мособлизбиркома проголосовал на избирательном участке в Красногорске

Общество
t.me/mosoblizbirkom

Фото: [t.me/mosoblizbirkom]

Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин проголосовал на выборах президента Российской Федерации, сообщила пресс-служба Избирательной комиссии Московской области.

Илья Березкин отдал свой голос лично на избирательном участке в городском округе Красногорск.

Напомним, сегодня в России заключительный день выборов президента. В Подмосковье открылось свыше 3,8 тысячи избирательных участков.

Жители Московской области могут проголосовать любым удобным способом, в том числе при помощи ДЭГ.

Как сообщила ранее член группы наблюдения за дистанционным электронным голосованием Мария Большакова, свыше 90 процентов жителей Подмосковья, которые зарегистрировались на ДЭГ, уже сделали свой выбор.

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