Председатель СК взял на контроль дело о голодающем ребенке из Дмитрова

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения прав несовершеннолетнего в городе Дмитров, сообщило интернет-издание REGIONS.

В пресс-службе ведомства отметили, что накануне в эфире федерального телеканала показали сюжет, в котором женщина ненадлежащим образом исполняет обязанности по воспитанию и содержанию своего восьмилетнего сына. Журналисты рассказали, что мать не обеспечивает ребенка необходимым питанием.

По данному факту следственные органы ГСУ СК по Московской области возбудили уголовное дело. Исполнение поручения председателя СК поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Также специалисты проверят достоверность всех доводов, прозвучавших в телепередаче.

Ранее сообщалось, что мать раскритиковала детскую больницу на Уралмаше после лечения дочери.