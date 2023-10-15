Предсказавший начало войны в Израиле 7 октября ИИ Predictor предупредил об «океанах крови и огня» по всему миру

Противостояние движения палестинского сопротивления ХАМАС и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведет к самой настоящей бойне на Ближнем Востоке и обернется чудовищной гуманитарной катастрофой сразу на нескольких континентах.

Такой прогноз, как пишет издание Pravda.RU, выдала нейросеть Predictor/W. Ранее этот искусственный интеллект в высочайшей точностью дал прогноз начала боевых действий в секторе Газа и приграничных территориях Израиля.

«Predictor/W" основывала свою аналитику на базе военных теорий, изучения социальных медиа и закрытого опроса известных военных и политических экспертов по "дельфийскому методу". Об этом сообщили её разработчики в ходе телеконференции NeuroCon live-2023. Нейросеть обработала более 3 млн "достоверных информационных единиц" со всего света», - приводится в материале издания.

К слову, указанная нейросеть также предсказала скорое начало ядерных испытаний США и РФ. Что до происходящего сейчас на Ближнем Востоке, но ИИ давал неутешительный прогноз еще в 2020–2021 годах.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.

Ранее сообщалось, что журналисты федерального российского телеканала попали под обстрел ХАМАС.