«Представился Джоном Бон Джови»: онлайн-аферисты идут на новые ухищрения, чтобы обокрасть россиян

В Сети учащаются случаи мошенничества при онлайн-знакомствах. Так, недавно жительница подмосковного Долгопрудного перевела аферисту в общей сложности более двух миллионов рублей.

С женщиной познакомился привлекательный мужчина в социальных сетях, обменивался с ней фото и видео. Наивная пользовательница сайта заочно влюбилась в виртуального «предпринимателя» и постепенно перевела ему крупные суммы денег.

Как рассказал адвокат Владимир Постанюк, подобный тип мошенничества получил широкое распространение в социальных сетях.

«Мошенники бывают очень изобретательны. Известен случай, когда преступник выманил у женщины крупную сумму, представившись популярным Джоном Бон Джови. Кроме того, мошенники могут использовать сценарии сбора на лечение больных детей, помощи детским домам и домам престарелых, приютам для животных», — рассказал он в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А в контексте специальной военной операции, добавил собеседник, просят деньги якобы на помощь добровольцам.

«Еще один распространенный способ — звонки с предупреждением о том, что срок использования телефонного номера истек, и вы можете продлить его через «Госуслуги», отправив код, который вам пришлют. Делать этого ни в коем случае нельзя, поскольку затем с привязанных к номеру карт и счетов спишутся деньги», — уточнил Постанюк.

Адвокат добавил, что жертвы становятся таковыми из-за недостатка элементарной бдительности.

«Есть несколько способов определить, что новый знакомый по переписке является мошенником. Первый — незамедлительно просить перевести формат общения хотя бы в аудиозвонки и видеосвязь, нужно слышать голос и лично видеть собеседника. Во-вторых, никаких денег виртуальным знакомым отправлять не надо, пока вы не будете с ними знакомы лично и не убедитесь в их честности», — посоветовал эксперт.

Если речь идет о помощи больным детям, старикам, животным, предупредил Постанюк, необходимо потребовать подтверждения деятельности приюта, официальных реквизитов, связаться с организацией, на которую ссылается написавший человек, и лишь после этого совершать благородные поступки.

«Если вы установили, что имеете дело с мошенником, лучше продолжить с ним переписку, одновременно обратившись в полицию с заявлением. В этом случае его можно будет поймать с поличным и обезопасить не только себя, но и других людей», — порекомендовал эксперт.

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