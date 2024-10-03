Представитель Дурова: основатель Telegram и Ирина Болгар не состояли в романтических отношениях

Представитель Павла Дурова сообщил, что между ними не было никаких отношений, подобных тем, о которых говорит Болгар. Представитель также заявил, что обвинения со стороны Болгар в адрес Дурова о жестоком обращении с детьми не имеют оснований, как сообщил New York Times.

Кроме того, он отметил, что Болгар использовала средства, предназначенные для обеспечения детей, на покупку предметов роскоши.

В публикации подчеркивается, что прокурор Женевы подтвердил, что в отношении Дурова проводится расследование по делу о жестоком обращении с детьми.

В августе Болгар утверждала, что Дурова лишили родительских прав, добавив, что такое решение было принято трибуналом по защите детей и взрослых в Женеве.

Ранее сообщалось, что французский миллиардер Ньель подтвердил, что оказал поддержку Дурову.