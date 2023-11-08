Представитель Израиля заявил, что у операции в секторе Газа нет сроков

Бывший министр обороны Израиля и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц заявил во время встречи с представителями СМИ, что у проводимой операции нет ограничений по времени. Он подчеркнул, что война на Ближнем Востоке идет за право существования Израиля, а потому каждая часть этой борьбы может длиться долго.

Ганц отметил, что Израиль не собирается отказываться от своей цели, а потому борьба с группировкой ХАМАС может потребовать нескольких долгих месяцев. Также представитель Израиля заметил, что не исключает открытия нового фронта в северной части страны.