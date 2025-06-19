Представитель Киргизии потребовал присвоить особый статус в России всем гражданам республики

Во время выступления на ПМЭФ Темир Сариев, бывший глава кабинета министров Киргизии и руководитель Торгово-промышленной палаты, заявил о необходимости особого статуса в России для всех граждан республики. Его слова привел портал 24.KG.

Сариев напомнил, что в свое время киргизы защищали Москву. Это происходило во время Великой Отечественной войны, они входили в состав стрелковой дивизии Панфилова. Они были рядом с россиянами в самое тяжелое время, и после начала СВО первыми пришли на помощь РФ.

«Мы хотим, чтобы Кыргызстан, кыргызский народ имел особый статус в Российской Федерации. Надежность — штука очень редкая», — указал он.

Ранее сообщалось, что бывшего президента Киргизии Атамбаева заочно приговорили к 11,5 годам заключения. Ему вменяли в вину незаконное получение земельных участков, коррупцию при обновлении ТЭЦ в столице, а также организацию массовых беспорядков. Приговор был вынесен заочно, так как подсудимый проживает за рубежом.