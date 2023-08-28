Представитель Московской области выиграл хакатон по искусственному интеллекту в Северо-Западном федеральном округе

В Санкт-Петербурге на площадке Университета ИТМО прошло торжественное награждение победителей третьего окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В одном из кейсов мероприятия победу одержал участник команды flint3s Вячеслав Овчинников из Подмосковья.

Участники разрабатывали решения в пяти кейсах. Всего по итогам хакатона победу одержали 15 команд-победителей, они разделили между собой призовой фонд в три миллиона рублей.

«Участники разработали модель для анализа баз данных городских адресов, создали инструмент для развития стартапов, придумали интеллектуального консультанта для сотрудников МФЦ, создали прототип мобильного приложения для игры в гольф и кейс для анализа данных блога. Уверен, кейсодержатели продолжат взаимодействие с командами, доработают решения и внедрят их в работу компаний» — сказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Участники данного проекта смогут получить карьерный рост в ИТ-сфере, образовательную программу от партнеров конкурса, оценку и обратную связь по разработанным решениям, возможность создания своего цифрового профиля и не только. Руководитель проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» АНО «Россия — страна возможностей» Иван Агутенков добавил, что в сентябре мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде.

Отметим, что организатором конкурса выступает Министерство экономического развития России, оператором — АНО «Россия — страна возможностей», технологическим партнером — компания VK.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что участники конкурса «Лидеры России» из Подмосковья подумают над внедрением ИИ в работу с обращениями граждан.