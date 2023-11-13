Представитель мусульманской группы в США встретился с президентом Байденом

Бывший чиновник госдепа США и гендиректор мусульманской правозащитной группы Emgage Ваэль Альзаят встретился с президентом Джо Байденом и обсудил притеснения мусульман. Подробности сообщает РИА Новости .

Как рассказал Альзаят, представители исламских общин попросили американского лидера аккуратнее высказываться о конфликте на Ближнем Востоке. Они рассказали президенту, что хотят большего проявления сострадания к палестинцам. Также американского лидера попросили увеличить количество призывов против исламофобии. Альзаят рассказал, что Байден согласился усилить работу в этом направлении.

Также представители общин сообщили Байдену, что разочарованы высказываниями американских властей, позволяющих Израилю предпринимать любые действия в секторе Газа. Альзаят уверен, что формулировки США увеличивают негатив в отношении палестинцев, арабов и мусульман.