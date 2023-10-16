Представитель Палестины при ЕС объяснил значение визита Аббаса в Москву

По мнению аль-Фарры, приезд палестинского лидера в Россию по приглашению Путина – очень важный визит. Он подчеркнул, что Москва всегда призывала урегулировать конфликт, учитывая мнение обоих государств. Также посол заметил, что глава Палестины надеется, что Россия сможет отстоять права его государства в Совбезе ООН. Аль-Фарра отдельно отметил, что к мнению России по ситуации на Ближнем Востоке прислушиваются в мире, когда речь идет о правах и создании палестинского государства.

Дипломат сообщил, что Палестина старается обратиться за помощью к тем странам, которые готовы помочь отстоять интересы и права народа.