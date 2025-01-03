Представитель Палестины в ООН Мансур разрыдался на заседании Совбеза

Постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур не смог сдержать слёз во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого ситуации в секторе Газа. Он рассказал о враче из Палестины, который погиб в результате израильского удара.

На это обратило в своей заметке агентство РИА Новости. Сообщается, все произошло в пятницу, 3 января.

«Доктор Махмуд Абу Нуджайла, погибший в результате израильской атаки на больницу Эль-Ауда, несколько месяцев назад оставил сообщение на доске, предназначенной для планирования операций. Я процитирую его: „Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас. Помните о нас“, — произнес Мансур, откровенно расплакавшись в финале своего рассказа.

Спустя небольшую паузу, Мансур продолжил свое выступление в перед собравшимися.

К слову, 3 января Российская Федерация на экстренном заседании Совета Безопасности ООН призвала Израиль немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Турции заявили о полном разрыве дипломатических отношений с Израилем.