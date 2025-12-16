Представитель Подмосковья одержал победу в рамках хакатона «Первый кубок нейроконтента»

Участник из Подмосковья вошел в число победителей третьего хакатона спецпроекта «Первый кубок нейроконтента», который прошел в Красноярске, его итоги подвела президентская платформа «Россия — страна возможностей» совместно с Институтом развития интернета, Национальным центром «Россия» и АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Мероприятие направлено на поддержку специалистов, которые создают актуальный контент о достижениях страны с помощью нейросетей. Представитель Подмосковья Андрей Семенов вошел в число победителей в составе команды «Явь-и-Навь». Коллектив занял первое место в кейсе в кейсе «Научные разработки и инновации».

«Я очень счастлив, что первым мероприятием филиала Национального центра в Красноярске стал именно «Первый кубок нейроконтента». Это задало планку для всех будущих событий в этом пространстве», – подчеркнул заместитель начальника управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич.

Мероприятие прошло в рамках открытия филиала Национального центра «Россия» в Красноярске при поддержке правительства Красноярского края, на участие в нем было подано 614 заявок из 82 регионов России и других стран.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подчеркнул, что все проекты участников стали синергией человеческого капитала и цифрового интеллекта.

Проект реализуют в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

