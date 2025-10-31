Представитель Подмосковья победил во всероссийском конкурсе «Лучший сварщик России»

Сотрудник АО «Мособлгаз» Андрей Нефедов одержал победу во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший сварщик России — 2025» в престижной номинации «Сварка нагретым инструментом», его финал прошел в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В общей сложности участниками соревнований стали 174 специалиста со всей России, в том числе другой работник АО «Мособлгаз» из филиала Северо-Запад Андрей Зиматов.

«Поздравляю Андрея Нефедова с заслуженной победой <...>. Мы гордимся нашими сотрудниками!» – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он отметил, что такие достижения доказывают профессионализм сотрудников.

