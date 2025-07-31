Представитель подрядчика на каблуках удивила трюком на крыше

Необычный инцидент произошел в Новокузнецке, где мэр Денис Ильин лично отправился разбираться с проблемным капремонтом крыши многоэтажки. Как пишет sibdepo.ru, на высоте заметили женщину на высоких каблуках, которая следовала за градоначальником.

Вместе с заместителем по ЖКХ Антоном Безгубовым женщина в желтом, мэр и другие участники встречи поднялись на кровлю дома № 75 по улице Кирова, куда жильцы неоднократно жаловались на срывы сроков ремонта. Проблемную крышу осмотрели лично, чтобы понять масштабы проблемы.

Неожиданностью для всех стало появление на крыше женщины в желтом костюме и на высоких каблуках. Как выяснилось, это оказалась представитель подрядной организации ООО «ГаранСтройСТ» Марина Ивлева, которая последовала за чиновниками без специальной экипировки. Такой трюк удивил многих пользователей Сети, которые наткнулись на снимки.

Что до итогов встречи, так там убедились в проблеме. Оказалось, что при плановом завершении работ в августе подрядчик выполнил менее половины объема. Теперь у исполнителя есть неделя, чтобы представить понятный план ликвидации отставания. В случае невыполнения условий город начнет процедуру взыскания штрафов.

Ранее сообщалось, что чиновница десятилетие получала зарплату за невыполненную работу. Ей удалось «заработать» просто так 2,5 млн рублей.