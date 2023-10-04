Представитель России в Вене посчитал абсурдными новые санкции Запада

Михаил Ульянов прокомментировал пояснение Европы к введенным в 2022 году санкциям. Как уточнили в Совете ЕС, жители России не смогут въехать в Европу на личных автомобилях, если те имеют регистрационные номера российского образца. Въезд запрещен даже в туристических целях на короткие сроки. Несколько стран уже ввели запреты.

Как написал Ульянов, такое решение является признаком упадка Европы и пренебрежения Запада к элементарным ценностям. Он назвал борьбу с государственными знаками автомобилей абсурдной, но признал, что это не так нелепо, как конфисковывать туалетную бумагу из багажа россиян. По мнению Ульянова, санкции Запада становятся все абсурднее и постепенно достигают пика.