Представитель РПЦ назвал идиотами и половыми извращенцами тех, кто отмечает День холостяка

Праздник День холостяка совершенно чужд для российского общества, и поэтому его отмечают только извращенцы либо идиоты. Так считает иеромонах Макарий, его точку зрения привела Life.ru.

День холостяка недавний праздник. Его отмечают 7 августа. По некоторым данным, он родом из Китая, где государство стало жестко регулировать рождаемость. По мнению представителя русской православной церкви, такой праздник совершенно чужд для российского общества. Он пропагандирует совершенно иные ценности, отличные от традиционных.

«У кого «принято» отмечать День холостяка? У идиотов, у разрушителей семьи, у половых извращенцев, у людей, которым платят за то, чтобы разрушать русское общество, русскую нравственность, русскую семью», — указал Макарий.

Священнослужитель также счел этот праздник агрессией Запада, который пытается распространить на Россию свою антикультуру. Он понадеялся, что так считает большинство населения РФ.

Ранее в Госдуме заявили, что депутаты не будут обсуждать вопрос учета холостяков, которые не пытаются создать семью. Активисты предлагали подобную инициативу, чтобы решить демографическую проблему в Россию. В парламенте сочли подобное предложение лишенным здравого смысла.