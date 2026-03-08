Представитель РПЦ поставил рамки для празднования женского дня в 2026 году

РПЦ призвала верующих соблюдать умеренность при праздновании Международного женского дня, который в 2026 году совпал с периодом Великого поста. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил, что само по себе поздравление женщин не является греховным деянием, однако для христиан в этот день остается неприемлемым безудержное веселье. По его словам, требование духовной дисциплины распространяется на 8 Марта так же, как и на любой другой день постного времени.

Кипшидзе напомнил, что в церковном календаре дата 8 Марта связана не со светским праздником, а с важным религиозным событием — обретением мощей блаженной Матроны Московской. В связи с этим верующим рекомендуется сместить акцент с шумных торжеств на молитву и духовное трезвение.

В текущем году Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля, и этот период традиционно характеризуется сменой церковного облачения на темное, чтением покаянных молитв и подготовкой к встрече Пасхи, которую православные отметят 12 апреля.

