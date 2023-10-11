На пресс-конференции в Брюсселе Чарльз Браун подчеркнул, что зима будет сложной для Украины, но киевские войска собираются продолжать контрнаступление весь зимний период. Со своей стороны представитель Америки пообещал киевским властям всяческую поддержку от партнеров. Дальнейшие поставки для помощи Украине союзники обсудили на той же встрече в столице Бельгии.

Контрнаступление Украины началось еще в июне и с тех пор киевские войска не достигли успехов, но потеряли большое количество людей. Власти Америки, заметив, что наступление ВСУ «буксует» поняли, что конфликт затягивается, и начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Однако применение запрещенных снарядов не помогло Украине.