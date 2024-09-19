Представитель Жукова обвинил двойника исполнителя в паразитировании на его образе

Цель иска российского исполнителя Сергея Жукова к своему двойнику на сцене, артисту Андрею Белянину, — заставить последнего перестать паразитировать на образе основателя и солиста популярной российской поп-группы «Руки Вверх». На это в беседе с телеканалом РЕН указал представитель истца Петро Шекшеев.

Он напомнил, что Белянину уже ранее неоднократно запрещалось использовать как интеллектуальную собственность, так и товарные знаки «Руки Вверх!», однако артист упрямо игнорирует все запреты, продолжая колесить с гастролями. Рецидив должен быть пресечен окончательно и бесповоротно, подчеркнул Шекшеев.

«Господина Белянин не первый год паразитирует на имени, образе и творчестве Сергея Жукова. В 2022 году суд запретил Белянину использовать интеллектуальную собственность и товарные знаки „Руки Вверх!“, однако артист просто переименовал сайт и концертную программу из „Трибьют Руки Вверх“ и „Не Руки Вверх“», — сказал представитель Жукова.

Он добавил, что теперь его подопечный намерен потребовать в суде не только 5 млн рублей за моральный ущерб, но и запретить Белянину использовать его имя в социальных сетях и на сайтах.

«Цель данного иска в первую очередь — прекратить нелегальное использование интеллектуальной собственности и образа Жукова Беляниным и лишить его возможности вводить в заблуждение зрителей своей низкопробной пародией», — резюмировал Шекшеев.

Ранее юрист Осипов низко оценил шансы Жукова привлечь к ответственности своего сценического двойника.