Представителей СМИ пригласили на форум «Территория смыслов» в «Сенеже»

Форум будет проходить с 7 июля по 4 августа в Мастерской «Сенеж» в Солнечногорске. Регистрация для СМИ завершится 26 июня. Желающим зарегистрироваться на мероприятие нужно пройти по этой ссылке.

В форуме примут участие около 4 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет, а также семьи с детьми со всей страны. В рамках мероприятия пройдет пять тематических смен: «Семья», «Добро», «Созидание», «Единство», «Служение». Запланированы мастер-классы, дискуссии, образовательные и практические мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия».