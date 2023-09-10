Представители Мьянмы посетили избирательные участки в Коломне
Фото: [Соцсети медиа-центра МО]
Избирательные участки в Коломне посетили представители Мьянмы. Председатель союзной избирательной комиссии Тейн Соэ отметил, что в рамках посещения им удалось обменяться опытом по проведению процедуры.
«Я обратил внимание, что у вас многое сделано для того, чтобы избиратели голосовали комфортно. Очень удобные участки — вы молодцы! Я видел, как проходит электронное голосование — это полезная вещь. Удобны КОИБы с подсчетом бюллетеней, хорошо устроены и кабинки для голосования», — сказал Тейн Соэ.
По его словам, процесс выборов в регионе является открытым.
Ранее сообщалось, что председатель ЦИК Таиланда назвал выборы в Подмосковье полностью прозрачными.