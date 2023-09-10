Представители Мьянмы посетили избирательные участки в Коломне

«Я обратил внимание, что у вас многое сделано для того, чтобы избиратели голосовали комфортно. Очень удобные участки — вы молодцы! Я видел, как проходит электронное голосование — это полезная вещь. Удобны КОИБы с подсчетом бюллетеней, хорошо устроены и кабинки для голосования», — сказал Тейн Соэ.