Представители Подмосковья примут участие в «Школе тренеров команд»

Шесть участников представят Подмосковье во флагманской образовательной программе «Школа тренеров команд» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», она рассчитана на специалистов, которые хотят создать управленческие команды в органах власти и коммерческом секторе и профессионально сопровождать их на всех этапах развития. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В общей сложности к новому потоку присоединились 117 человек из 40 регионов России и Республики Абхазия. В программу вошли три очных модуля, межмодульное онлайн‑сопровождение, стажировки и итоговая аттестация.

«Новый поток пройдет с акцентом на регионы: наша задача — передать компетенции Центрам развития государственных и муниципальных служащих на местах», — отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров.

Среди подмосковных участников — модератор образовательных проектов Университета 20.35, Университета Иннополис, ИГЭУ (г. Иваново), СПбПУ имени Петра Великого, РАНХиГС и других Надежда Половых, специалист в сфере фитнеса, образования и развития спортивных объектов Снежана Леонова, руководитель в ритейле Сергей Кудинов, сервис-тренер и коуч Евгения Мустафина, архитектор образовательных экосистем и продюсер проектов Виктория Чухрина, а также предприниматель, антикризисный директор, преподаватель ИТМО, волонтер Андрей Беличенко.

«Мое желание — сделать мир лучше через образование и творчество. Поэтому я работаю в образовании, в том числе — 7 лет работал в колледже, вел авторский курс по предпринимательской деятельности. Поэтому же поехал волонтером в зону СВО — сначала просто как водитель, а потом и как артист, дал более 20 концертов за 2025 год, — поделился Беличенко.

Отметим, что по итогам обучения участники получат удостоверения о повышении квалификации.

