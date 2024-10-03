Представители Подмосковья смогут направить свои идеи для федерального проекта «Муниципальный диалог»

Представители Подмосковья смогут предложить свои идеи для улучшения качества жизни и развития своих территорий в рамках общероссийского проекта «Муниципальный диалог». Об этом сообщили на Едином муниципальном портале муниципалитеты.рф.

«Ключевая задача проекта — формирование постоянной межмуниципальной коммуникации, создание площадки для обмена опытом и выработки эффективных управленческих решений. Никто лучше муниципальных служащих не знает, какие меры необходимы для повышения качества жизни на местах», — сказал заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев.

Свои идеи по развитию территорий могут направить представители муниципального сообщества. Предложения принимаются по 14 тематическим направлениям, включая «Комфортная среда для жизни», «Воспитание новых поколений», «Здоровый и активный образ жизни» и другие. Помимо этого, представители муниципального сообщества могут войти в состав федеральных проектных команд (ФПК) по 14 направлениям проекта. Оставить свою заявку на участие в работе команд и узнать другие подробности можно здесь.

Проект реализует Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента России. Его запустили в 2023 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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