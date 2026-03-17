Представители Подмосковья стали финалистами конкурса «Это у нас семейное»

Победителями полуфинала Центрального федерального округа конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали 65 семей из 18 регионов страны, в том числе четыре команды из Подмосковья, который смогли выполнить серию творческих, спортивных и интеллектуальных заданий. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

Они смогут отправиться в семейные путешествия по России и принять участие в борьбе за главные призы конкурса – 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

«Из почти двух тысяч человек в финал конкурса вышли 65 семей из 18 регионов России. Но все наши участники победители. Ведь главная победа – это крепкая семья», – сказал на торжественной церемонии закрытия полуфинала генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Среди победителей от Московской области – семья Абраамян, Курдюмовых, Рыцарских, семья Богдановых, Павленко, семья Гученко, а также семья Купцовых, Белоножкиных. Так, например, в команде Богдановых, Павленко из Истры пять участников. Они признались, что выиграть в полуфинале конкурса стало для них полной неожиданностью. Теперь команды отправятся в финал конкурса, он пройдет 5-8 июля в Москве.

Окружные полуфиналы проходят с ноября 2025 года по май 2026 года для семей из всех федеральных округов, конкурс стал частью национального проекта «Семья». Среди партнеров – – ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», Российское общество «Знание», Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, киностудия «Союзмультфильм» и другие.

