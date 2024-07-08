Представители Подмосковья успешно выступили на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту

На прошлой неделе во Владимире проходили Межрегиональные соревнования главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации Центрального федерального округа на Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта России в 2024 году. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

Отмечается, что всего в соревнованиях принимали участие более 400 спортсменов в составе 18 команд из всех регионов Центрального федерального округа. Соревнования проходили на двух стадионах города Владимира: «Торпедо» и «Прометей». Спортсмены состязались в традиционных дисциплинах пожарно-прикладного спорта: штурмовая лестница, полоса препятствий, пожарная эстафета, боевое развертывание.

Так как среди юношей и девушек, так и среди мужчин и женщин представители нашего региона завоевали первое место.

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