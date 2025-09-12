Представители Подмосковья вошли в число победителей конкурса «Родная игрушка»

Организатором конкурса выступили Общество «Знание» и Движение Первых. На него поступило более 28 тыс. заявок со всей страны. В финал прошли 59 прототипов. Каждую разработку оценивали сразу до 45 экспертов.

В результате два подмосковных проекта стали победителями. Так, деревянный конструктор «Архангельский конек» от Евгении Бербушенко победил в номинации «Конструктор и сборная модель», а развивающий музыкальный мультсериал «Цветняшки! Семейные истории» от студии «Платошка» Анны Шелегиной — в номинации «Мультимедийный проект».

Победителей ждет запуск производства и распространение их разработок. Игрушки появятся в детских магазинах и на маркетплейсах, а также в образовательных и культурных учреждениях.

