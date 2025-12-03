Два жителя Подмосковья вошли в число победителей второго сезона Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Олег Артемьев – в номинации «Медиа», а также Андрей Богданов – в спецноминации «Страну меняют люди» от Агентства стратегических инициатив. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в Мастерской управления «Сенеж», жюри определило 10 лучших участников из девяти регионов России. Премия была создана по поручению президента России Владимира Путина для объединения людей, которые реализуют социально значимые идеи, развивают науку, культуру, образование, спорт и так далее.

«Эта престижная премия вручается талантливым, целеустремленным, неравнодушным людям самых разных возрастов и профессий, которые своим трудом и мастерством, активным участием в исследовательских, просветительских, творческих, благотворительных, экологических, волонтерских проектах меняют жизнь к лучшему, вносят весомый вклад в развитие страны, своим примером вдохновляют других», – отметил в своем обращении Путин.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подчеркнул, что финалисты дополняют друг друга, продолжают учиться и становятся настоящей командой, чтобы вместе создавать проекты, которые меняют жизнь к лучшему. Победителей выбрали с учетом экспертной оценки и народного голосования в мессенджере МАХ. Каждый из них получит индивидуальное продвижение, медиа-сопровождение, возможность стать амбассадором платформы «Россия – страна возможностей» и выступать спикером или экспертом на крупных федеральных мероприятиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.