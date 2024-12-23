Представители Skoda и Volkswagen отзовут из России десятки тысяч автомобилей

Представитель компаний Skoda и Volkswagen в РФ отзовет 55,7 тыс. проданных машин двух моделей из-за неисправностей топливной системы. Об этом сообщила организация Росстандарт на своем сайте.

Выяснилось, что при температуре ниже чем -35 градусов при работе на холостом ходу у ряда машин возможно накопление электростатического заряда, оно происходит на поверхности топливной магистрали.

«Отзыву подлежит 31741 автомобиль Skoda Rapid и 23943 автомобиля Volkswagen Polo, реализованных в период с 2014 по 2023 год», — указали в Росстандарте.

Отзывом транспорта будет заниматься ООО «АГР» как официальный дилер этих концернов. Каждую машину снабдят специальным заземлением, которое будет прикреплено к топливному фильтру. Все работы проведут бесплатно, ориентировочное время на монтаж одного заземления составит порядка 30 минут. Владельцев машин, подлежащих отзыву, будут извещать по телефону либо с помощью почты.

Ранее сообщалось, что для автотранспорта в РФ стали действовать новые правила, касающиеся весового и габаритного контроля. От него нельзя теперь отказываться, если этого требует должностное лицо во время проведения проверки.