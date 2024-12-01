В России введено новое правило для водителей автомобилей и электротранспорта
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Глава государства Владимир Путин подписал закон о поправках в ст. 31 Закона РФ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Согласно нововведениям, водителям необходимо проходить весовой и габаритный контроль электро- и автотранспорт, если этого требует должностное лицо, которое проводит рейд в рамках проверки в исполнение федерального госконтроля на автотранспорте.
Подчеркивается, что данная обязанность связана с необходимостью исключить случаи отказа водителей транспортных средств от прохождения весогабаритного контроля по требованию Ространснадзора.
Ранее в ГИБДД предложили ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности.