В России введено новое правило для водителей автомобилей и электротранспорта

Глава государства Владимир Путин подписал закон о поправках в ст. 31 Закона РФ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно нововведениям, водителям необходимо проходить весовой и габаритный контроль электро- и автотранспорт, если этого требует должностное лицо, которое проводит рейд в рамках проверки в исполнение федерального госконтроля на автотранспорте.

Подчеркивается, что данная обязанность связана с необходимостью исключить случаи отказа водителей транспортных средств от прохождения весогабаритного контроля по требованию Ространснадзора.

Ранее в ГИБДД предложили ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности.