Представители Тверской области ознакомились с опытом работников МФЦ Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Министерства государственного управления, ИТ и связи МО]
Делегация из Тверской области изучила практику взаимодействия между центрами занятости населения и МФЦ Московской области. Об этом рассказали в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.
«Мы поделились с гостями практикой трансформации работы ЦЗН, перевода очного приема полностью в МФЦ и изменения парадигмы рабочего процесса. В приоритете — клиентоцентричность и цифровизация», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье вошло в число лидеров по эффективности реализации промышленной политики.