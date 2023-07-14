Представители Тверской области ознакомились с опытом работников МФЦ Подмосковья

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Фото: [Пресс-служба Министерства государственного управления, ИТ и связи МО]

Делегация из Тверской области изучила практику взаимодействия между центрами занятости населения и МФЦ Московской области. Об этом рассказали в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

«Мы поделились с гостями практикой трансформации работы ЦЗН, перевода очного приема полностью в МФЦ и изменения парадигмы рабочего процесса. В приоритете — клиентоцентричность и цифровизация», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье вошло в число лидеров по эффективности реализации промышленной политики.

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