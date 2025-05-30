Представительница Арбеной двумя словами прокомментировала конфликт певицы с Германикой
Стало известно, из-за чего поругались Арбенина и Германика
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Александра Рерих, концертный директор российской певицы и лидера рок-группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной, прокомментировала конфликтную ситуацию, возникшую между артисткой и режиссером Валерией Гай Германикой.
Ее слова приводит Woman.ru.
Рерих убеждена, что раздуть конфликт из-за слов Арбениной очень сложно,т так как это всего лишь "легкий стеб".
"Никто никого не обижал, всем было весело. А если кто-то считает это конфликтом, то надо у него и спрашивать, почему и на что обиделись", - сказала она.
Рерих также отметила, что если бы между певицей и режиссером возник конфликт, то они урегулировали его по телефону.
Напомним, конфликт возник из-за слов Арбениной на вручении приза "Открытие года" за роль в сериале постановщицы "Обоюдное согласие-2". Певица призналась, что не пообщалась с Гай Германикой, так как поссорилась с ней из-за отказа раздеться для съемок фильма.
Ранее сообщалось о том, что Офицеры России» выступили против концерта Арбениной в Оренбурге.