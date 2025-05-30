Представительница Арбеной двумя словами прокомментировала конфликт певицы с Германикой

Ее слова приводит Woman.ru.

Рерих убеждена, что раздуть конфликт из-за слов Арбениной очень сложно,т так как это всего лишь "легкий стеб".

"Никто никого не обижал, всем было весело. А если кто-то считает это конфликтом, то надо у него и спрашивать, почему и на что обиделись", - сказала она.

Рерих также отметила, что если бы между певицей и режиссером возник конфликт, то они урегулировали его по телефону.

Напомним, конфликт возник из-за слов Арбениной на вручении приза "Открытие года" за роль в сериале постановщицы "Обоюдное согласие-2". Певица призналась, что не пообщалась с Гай Германикой, так как поссорилась с ней из-за отказа раздеться для съемок фильма.

Ранее сообщалось о том, что Офицеры России» выступили против концерта Арбениной в Оренбурге.