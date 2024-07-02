Представительница Подмосковья стала призером всероссийского проекта «Твой ход»

Виктория Арутюнян из Подмосковья заняла первое место в первом модуле трека «ПервопроХодец» в рамках всероссийского проекта «Твой ход». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Отмечается, что всего в конкурсе участвовали почти двадцать тысяч человек, а в финале были названы имена 200 участников из 108 вузов. Виктория, студентка педагогического факультета Коломенского ГСГУ, стала единственным призером из Подмосковья.

Коломенская студентка поделилась своими впечатлениями о мероприятии, отметив, что путь к победе был непростым и включал выполнение различных заданий на протяжении пяти месяцев, в том числе рассказы о студенческой жизни и изучение молодежной политики.

Студентке вручили вручили ценные призы, включая ноутбук и сертификат на онлайн-обучение, а также гаджеты от VK. Виктория также участвовала в квизе, наслаждалась выступлениями лауреатов «Студвесны» и общалась с другими победителями. Она выразила намерение продолжать участие в проектах платформы «Россия — страна возможностей».